菲律賓禁入境 羽協：確保中華隊回國班機安排

（中央社記者黃巧雯台北11日電）菲律賓宣布禁止曾入境或停留台灣的人士入境，中華民國羽球協會今天說，將確保參加亞洲羽球團體錦標賽的中華隊能隨時回國的班機安排，若需經第三地轉機，將避開中港澳地區。

武漢肺炎疫情延燒，菲律賓民航委員會（CAB）昨天晚上下令，基於一個中國政策，台灣包括在菲律賓對中國、香港、澳門實施的「臨時旅行禁令」內，即刻禁止曾入境或停留台灣的外籍人士入境，而中華隊目前正在菲律賓參加亞洲羽球團體錦標賽，所幸團隊已在2月8、9日陸續抵達菲律賓備戰，得以照常參賽。

中華羽協今天發布聲明表示，已確認選手及教練入境菲律賓且安全無慮，且透過體育署、中華奧會、國訓中心的協助，與外交部及菲律賓辦事處保持密切聯絡，並與旅行社做好溝通，確保選手及教練團能隨時回國的班機安排。

考量現行經中港澳轉機入境者，需居家檢疫14天，中華民國羽球協會秘書長李侑龍表示，未來中華隊返台若需要經由第三地轉機，會避開上述地區，目前也已請在當地的選手與教練團，非必要行程，不要外出。

對於這次菲律賓拒絕中國、香港入境，李侑龍認為，少了中國隊、香港隊參賽，將有助提升中華隊奪牌機率，過去男、女團最佳成績皆在八強止步，他評估這次中華男團有機會奪牌。（編輯：李錫璋）1090211