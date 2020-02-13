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自辦熱身賽兄弟4轟 猛攻18分勝樂天桃猿

最新更新：2020/02/13 18:05

（中央社記者楊啟芳台北13日電）中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊及樂天桃猿隊今天在屏東縣中信園區自辦熱身賽，兄弟打線大爆發，球員詹子賢、許基宏、張志強與黃鈞聲都轟全壘打，終場以18比6擊退桃猿。

桃猿2局上靠球員葉竹軒轟2分砲，先馳得點；2局下兄弟一、三壘有人時，許基宏、球員陳家駒、王勝偉接連敲二壘安打，攻下4分，之後球員張志豪再補上1打點安打，取得5比2領先。

3局下詹子賢敲陽春砲後，球員陳子豪、陳家駒與球員王威晨接連敲安打，再得2分；4局上桃猿雖追回2分，但下個半局詹子賢敲高飛犧牲打後，陳子豪敲1打點安打，許基宏再轟2分砲，拉開到12比4領先。

桃猿球員廖健富5局上轟陽春砲，6局上桃猿利用暴投再得1分；6局下張志強轟出2分全壘打，7局下兄弟再添2分，8局下包含黃鈞聲陽春砲在內，再得2分，終場兄弟以18比6擊退桃猿。

兄弟推新洋投德保拉（Jose De Paula）先發，投3局被敲2支安打，包含一發2分全壘打，送出4次三振，失2分含1責失；桃猿派新秀下勾投手張喜凱先發，僅投1.1局，被敲4支安打，投出1次保送、2次三振，失4分責失。（編輯：李明宗）1090213

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