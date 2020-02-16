NBA技術挑戰賽 熱火前鋒阿德巴約奪冠

（中央社芝加哥15日綜合外電報導）美國職籃NBA 2020明星賽週今天在芝加哥舉行技術挑戰賽（Skills Challenge），邁阿密熱火前鋒阿德巴約技壓印第安納溜馬的沙波尼斯，贏得比賽。

技術挑戰賽參賽8人分4組，阿德巴約（Bam Adebayo）和沙波尼斯（Domantas Sabonis）一路晉級到決賽。

兩人分別從球場兩側起跑，運球穿越4個以NBA標誌做成的障礙，並以胸前傳球將球送進一個籃球大小的洞口，接著回到起點進行上籃，再轉身至球場另一端進行三分線投籃，阿德巴約最先完成所有動作贏得挑戰賽。

今天勝出前，阿德巴約本季11次三分線出手僅投中1次，今天一路過關斬將總共投進3顆三分球，讓看衰他的人刮目相看。

「我看到有推文說我在拉斯維加斯賭盤最不具冠軍相。」他說：「所以無論誰賭我贏，我希望你們能拿這筆獎金去享用一頓大餐。」

6呎9吋（205公分）高、255磅（105公斤）重的阿德巴約，成為繼2007年的韋德（Dwyane Wade）以來首位贏得技術挑戰賽的熱火球員。

韋德今天也在場邊觀賽，並於賽後給予22歲的阿德巴約大大擁抱。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1090216