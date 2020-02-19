林書逸帶頭兄弟敲5轟 自辦熱身賽2連勝悍將

中華職棒中信兄弟隊19日在屏東中信園區進行自辦熱身賽，林書逸等人接連開轟，全場一共轟出5發全壘打，終場以16比3再次擊退富邦悍將。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年2月19日

（中央社記者楊啟芳台北19日電）中華職棒中信兄弟今天在屏東中信園區的自辦熱身賽，交手富邦悍將，兄弟整場轟出5發全壘打，林書逸、陳子豪、蘇緯達、潘志芳及周思齊都開轟，終場以16比3、連2天擊退悍將。

中信兄弟今天兵分兩路，一軍在中信園區出戰悍將，推出黃恩賜先發，悍將則是洋投伍鐸先發。1局上黃恩賜就被張正偉、王正棠連續敲安打，之後蔣智賢再補上安打，悍將先馳得點2分。

不過1局下兄弟也展開攻勢，王威晨、吳東融敲安打後，投手伍鐸發生暴投，形成二、三壘有人，張志豪擊出1打點滾地球，詹子賢再敲二壘安打，帶有1分打點，形成2比2平手。

悍將3局上利用王正棠敲三壘安打，胡金龍補上安打，再添1分超前；不過3局下悍將換上范玉禹登板後，林書逸、林智勝和詹子賢敲安打，再度追平，接著陳子豪擊出追平比分的滾地球，蘇緯達敲安打再添分，兄弟取得5比3領先。

4局下兄弟的林書逸從范玉禹手中轟出2分砲，拉開領先差距；6局下林書逸敲2打點三壘安打，陳文杰也擊出高飛犧牲打，取得10比3領先；8局下陳子豪從羅國華手中轟出一發2分砲，接著蘇緯達再敲陽春砲；9局下潘志芳敲2分全壘打，隨後周思齊也敲陽春砲。

此戰兄弟狂轟5發全壘打，其中林書逸包辦4分打點，終場兄弟以16比3擊退悍將，加上昨天兄弟也以10比4奪勝，連2天在熱身賽擊退悍將，目前兄弟4場自辦熱身賽全勝，共轟下53分，火力凶猛。

悍將先發第7棒、捕手為隨隊練習的張進德，目前尚未找到新東家，此戰2打數沒有出現安打。（編輯：張芷瑄）1090219