西班牙羽球大師賽 王子維白馭珀首輪止步

（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣「羽球王子」王子維今天西班牙羽球大師賽首輪激戰3局、72分鐘，以19比21、21比16、16比21不敵法國選手科韋，與女單好手白馭珀同樣在32強止步。

總獎金17萬美元（約新台幣516萬元）的西班牙羽球大師賽，屬於BWF世界巡迴賽超級300系列，今天在巴塞隆納舉行第2天賽事。

世界排名第39的白馭珀今天打頭陣，生涯首度對決荷蘭女將艾貝爾根（Soraya de Visch Eijbergen），白馭珀首局在最多落後8分的情況下上演逆轉秀，以21比19拿下首局，但未能乘勝追擊，後續2局皆以16比21吞敗。

世界排名第15的王子維這次名列第4種子，首輪對手為法國選手科韋（Lucas Corvee），雙方曾在去年1月泰國大師賽過招，由王子維勝出。

不過，王子維今天陷入苦戰，首局曾握有4分領先優勢，但遭對手逆轉，以19比21讓出，次局重振旗鼓，以21比16扳回一城。

王子維決勝局前段一度領先，但遭對手拉出7比0攻勢反超，最終以16比21輸球，無緣晉級。（編輯：張芷瑄）1090219