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火箭小球三分雨攻勢 狂射25顆大勝勇士

最新更新：2020/02/21 15:56

（中央社舊金山20日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭隊在交易走主力中鋒卡佩拉（Clint Capela）後，將小球戰術發揮到淋漓盡致，今天射出25顆三分彈，在客場以135比105大勝金州勇士。

火箭當家球星哈登（James Harden）攻下全場最高的29分，投進3顆三分球，另一位球星衛斯布魯克（Russell Westbrook）也貢獻21分。兩人各自繳出全場最高的10次助攻，都拿下雙十。

除了火箭雙星，新進球員科溫頓（Robert Covington）飆進5顆三分球，砍下全隊第三高的20分，創下轉來火箭後的最高得分。

火箭最近透過4方交易，將當家中鋒卡佩拉交易到亞特蘭大老鷹，並從明尼蘇達灰狼交易來三分射手科溫頓。

火箭本役三分球共49投25中，命中率高達51%，反觀勇士僅33投7中，命中率只有21.2%。火箭靠著三分球共拿下75分，勇士僅拿21分。

火箭本戰創下本季次高的三分球命中率，目前最高命中率紀錄是56.4%，共39投22中，是在去年12月對戰奧蘭多魔術時寫下。

此外，哈登本役再度買犯罰球15投14中，火箭在罰球線上進帳20分，遠高於勇士的10分。火箭整體命中率高達52.9%．勇士為48.9%。

另一方面，勇士則以新進球員魏金斯（Andrew Wiggins）的22分表現最佳，浦爾（Jordan Poole）拿下19分，李（Damion Lee）攻下13分。（譯者：陳正健/核稿：陳昱婷）1090221

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