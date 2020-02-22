張聖豪看木棒聯賽當軍師 捐5萬回饋母校台東體中

中華職棒中信兄弟隊捕手張聖豪（後右7）22日特別到高雄關心母校台東體中木棒聯賽賽事，張聖豪表示，受到台東體中長時間培養，也想回饋母校，將捐出新台幣5萬元回饋。中央社記者謝靜雯攝 109年2月22日

（中央社記者謝靜雯高雄22日電）中信兄弟隊捕手張聖豪，趁著球隊休假，今天到高雄關心母校台東體中木棒聯賽賽事，也透露將與黃弘毅各捐5萬元回饋母校，總教練葉明嘉盼學長帶學弟，讓更多好手可以進到職棒。

中信兄弟隊去年選秀第4輪選進捕手張聖豪、第5輪選進投手黃弘毅，都是台東體中青棒隊畢業，兄弟目前持續春訓備戰新球季，今天休假日，張聖豪也抽空到高雄看台東體中高中木棒聯賽與北科附工賽事。

台東體中延長賽第10局靠著林政華再見安，以3比2拿勝，林政華也笑說，張聖豪在場邊當「軍師」，除了鼓勵學弟們不要緊張，也提醒對方投手可能使用的球路，「準確度很高」。

台東體中校友、富邦悍將隊野手胡冠俞2018年加盟中職後回饋母校，張聖豪和黃弘毅向學長看齊，也不忘感恩，將各捐出新台幣5萬元回饋，張聖豪表示，受到台東體中長時間的培養，也想要回饋母校。

葉明嘉表示，近年台東體中越來越多好手投入職棒，學長們成為目標，讓學弟們有追隨的方向，也希望球隊可以越來越好、向上提升。

張聖豪表示，加入職棒第一個春訓，已經慢慢跟學長打成一片，更能不拘束的展現自己，兄弟陣中的學長們會提供技術與心理層面的建議，今年球季球團將安排留在二軍磨練、養成。（編輯：張芷瑄）1090222