王柏融熱身賽連2戰敲二壘安打 包辦1打點

（中央社記者楊啟芳台北23日電）日本職棒日本火腿隊王柏融今天在對養樂多隊的官辦熱身賽中，再度敲出有打點的二壘安打，總計3打數敲1支安打；讀賣巨人的陽岱鋼則是替補上場，2打數沒有安打出現。

王柏融昨天在熱身賽3打數敲出2支二壘安打，帶有1分打點，演出好表現。日本火腿隊今天交手養樂多隊，王柏融先發打第6棒，擔任左外野手。

王柏融雖然第2局首打席遭到三振，不過4局下二壘有人、2出局時，敲出左半邊二壘安打，帶有1分打點；7局下則是吞下三振，8局上退場休息。總計王柏融3打數敲出1支安打，吞2次三振，目前官辦熱身賽打擊率5成。

此戰養樂多隊攻勢頻頻，1局上山崎晃大朗、雄平及西田明央接連敲安打，攻下2分；雖然火腿隊1局下追回1分，不過3局上養樂多滿壘時，吉田大成敲出清壘三壘安打，帶有3分打點，取得5比1領先。

王柏融4局下打回1分；不過5局上養樂多也得1分，7局上西田明央、吉田大成及古賀優大也都有安打演出，加上保送、失誤，養樂多隊再攻下3分。火腿隊8局下追回2分，不過終場養樂多還是以9比4奪勝。

另一場讀賣巨人對樂天金鷲的比賽，陽岱鋼沒有先發，6局上代守中外野，6局下擊出游擊方向滾地球出局，8局下則是擊出投手方向雙殺打，總計2打數沒有安打出現；最終巨人以7比1奪勝。（編輯：張雅淨）1090223