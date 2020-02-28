蘇緯達單場三響砲 包辦8打點助兄弟勝味全龍

中華職棒官辦熱身賽開打，中信兄弟隊蘇緯達（圖）28日面對味全龍隊首局就轟滿貫全壘打，演出單場三響砲，包辦8分打點，終場兄弟以15比3擊退龍隊。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年2月28日

（中央社記者楊啟芳台北28日電）中華職棒官辦熱身賽今天開打，晚場賽事在斗六棒球場進行，由中信兄弟交手味全龍隊，兄弟的蘇緯達首局就轟滿貫全壘打，演出單場三響砲，包辦8分打點，終場以15比3擊退龍隊。

此戰上演經典的「龍象大戰」，賽前由龍隊前教頭徐生明遺孀謝榮瑤開球。1局上兄弟的蘇緯達就轟出滿貫全壘打，2局上高宇杰轟出陽春砲，3局上蘇緯達再轟出2分砲，取得7比0領先。

兄弟4局上滿壘時，林智勝擊出高飛犧牲打，詹子賢再敲出二壘安打，帶有2分打點，下一棒蘇緯達更是再敲出2分全壘打；5局上滿壘時，周思齊敲出清壘二壘安打，送回3分，兄弟來到15分，前5局都有分數進帳。

龍隊打線則在3局下，靠著李凱威、劉基鴻敲接連安打，得1分；7局下滿壘時，劉基鴻敲安打送回2分。此戰劉基鴻4打數敲2支安打，包辦球隊所有的3分打點，不過終場兄弟還是以15比3奪勝。

兄弟第6棒蘇緯達3打數敲出3支安打，且都是全壘打，包辦多達8分打點。兄弟先發投手為洋投羅傑斯，投4局被敲4支安打，沒有出現保送，送出5次三振，失1分，奪下勝投。

龍隊先發徐若熙投2局，被敲4支安打，包含滿貫砲、陽春砲各1支，失5分，吞敗投。之後林子昱、劉家愷、游宗儒和莊玉彬都有失分；不過曾柏融中繼2局，沒有被敲安打，無失分，羅嘉仁、陳冠偉各投1局也都無失分。（編輯：陳俊碩）1090228