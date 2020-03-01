任賢齊木棒聯賽為東體加油 勉球員享受棒球人生

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強賽1日舉行，歌手任賢齊（前右3）看滿9局幫台東體中加油，他表示，過去曾打過棒球，看到球員們場上表現很精彩，勉勵球員好好享受棒球人生。中央社記者謝靜雯攝 109年3月1日

（中央社記者謝靜雯嘉義1日電）歌手任賢齊今天現身高中木棒聯賽4強，看滿9局幫台東體中加油，他說，過去曾打過棒球，看到球員們場上表現很精彩，勉勵球員好好享受棒球人生，並致贈加菜金1萬元替球員打氣。

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強，今天在嘉義市立棒球場舉行，由台東體中與穀保家商交手，比賽開打前任賢齊現身，坐在台東體中的加油區，看滿9局比賽，賽後也進到場內與球員們合照勉勵。

台東體中打入木棒聯賽4強，已經是93學年度高中棒球聯賽改制後隊史最佳成績，今天4強以3比6不敵穀保家商、無緣冠軍戰，明天將與普門中學爭取最佳季軍成績。

任賢齊透露，因為身旁朋友是「大蘋果小太陽活力平台」的義工，有定期關注台東體中，也明白部分陣中球員家境不是很理想，卻一直堅持努力在棒球這條路上，原本是要拍一段加油影片幫台東體中打氣，後來決定只要台東體中打入4強就親自到場，今天也兌現承諾。

任賢齊鼓勵球員們「好好享受棒球生涯」，提到自己曾經打過棒球，身邊有許多棒球人，今天這場比賽兩隊球員表現都很精彩，穀保家商陣中數名去年U18世界盃棒球賽冠軍國手表現更是沒話說，這些青棒球員都是國家未來重要的棒球資產，希望大家持續支持、關注。

任賢齊送上加菜金新台幣1萬元，也表示東體可以打入4強很不容易，看到他們整場比賽都在加油唱歌，感受到他們的熱情。（編輯：張雅淨）1090301