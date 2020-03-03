UBA文化輕取佛光 複賽首勝開張

（中央社記者黃巧雯台北3日電）背負2連敗壓力的文化大學今天在大專籃球聯賽6強複賽，靠著戴宜庭挺身而出、拿下24分，以82比47輕取佛光大學。戴宜庭表示，希望保持這股氣勢，延續到最後一場比賽。

108學年度大專籃球聯賽（UBA）6強複賽今天繼續在台北體育館舉行，尋求衛冕的佛光大學今天與106學年度的冠軍文化大學交手，文化此役找回團隊火力，反觀佛光第3節攻勢當機，前6分鐘僅得2分，文化終場以35分差大勝，終止2連敗，收下複賽首勝。

一改以往給予球員壓力，文化教練鄭慧芸今天賽前向球員喊話，「放鬆打，不要有壓力」，反而收到不錯效果。

「我教她們，教到自己都快崩潰，都懷疑自己、快沒信心」，鄭慧芸分享之前教球時曾遇到挫折，她坦言，曾用對大學、高中或國中教學方式，但成效不佳。

不過，鄭慧芸透露，後來改採不同訓練模式，由學姐以身作則，一個人帶著一個學妹練習，共同目標就是幫助球隊贏球。

在文化退無可退的情況下，戴宜庭挺身而出，拿下全隊最多的24分，外加11籃板、3助攻，戴宜庭透露，賽前告訴自己，身為研究所學姐，應該跳出來帶領全隊，就算狀況再差，仍要保持攻擊的企圖心。

「前2場輸球，完全是心態問題，每次到最後都會差一口氣、拚不上去。」戴宜庭今天抱持著「就是要贏球」的心態，並找回信心，也期許能保持這股氣勢，延續到最後一場比賽。

佛光2連勝遭文化中斷，教練楊淑淨表示，文化今天多點開花，反觀佛光陣中前2場表現好的球員此役表現失常，加上賽前演練時，也沒想到戴宜庭今天手感這麼好，她直指輸球關鍵在於球隊沒做好防守，「連帶進攻那股氣也帶不起來」。（編輯：張雅淨）1090303