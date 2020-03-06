張志強包辦4分打點 兄弟熱身賽5連勝

（中央社記者楊啟芳台北6日電）中華職棒今天在斗六棒球場的官辦熱身賽，由味全龍隊交手中信兄弟，兄弟9棒張志強敲出2支二壘安打，包辦4分打點，雖然兄弟中斷連續全壘打場次，還是以9比0奪下5連勝。

兄弟2局下展開攻勢，周思齊敲安打、許基宏獲保送後，林明杰敲出安打，帶有1分打點，之後張志強再敲2分打點二壘安打；5局下許基宏先擊出高飛犧牲打，張志強再度敲2打點二壘安打，之後二壘手發生失誤，再攻下1分，取得7比0領先。

6局下兄弟的陳子豪、蘇緯達都敲安打，形成二、三壘有人，之後許基宏擊出高飛犧牲打，再添1分。8局下則是潘志芳敲三壘安打，張志豪敲高飛犧牲打，終場兄弟就以9比0擊退味全龍，官辦熱身賽取得5連勝。

兄弟先發投手周磊投5.1局，被敲3支安打，投出3次三振、1次保送，無失分，獲得勝投；之後吳哲源投0.2局無失分，謝榮豪、官大元、鄭凱文各投1局，都沒有失分，聯手壓制龍隊打線。

兄弟打線第9棒張志強2打數敲出2支安打，選到1次保送，包辦最多的4分打點。

兄弟前4場比賽都有全壘打出現，目前已經累積17發全壘打，這場比賽兄弟沒有開轟，中斷紀錄。（編輯：唐聲揚）1090306