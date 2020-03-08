曾一路力挺 澳籍教練切割孫楊且與中國協約

（中央社台北8日電）澳洲媒體報導，中國泳將孫楊日前被國際體育仲裁法庭裁定禁賽8年後，執教孫楊多年的澳洲教練柯特瑞（Denis Cotterell）也結束了與中國泳協的任教合約，並表示不支持孫楊提出上訴。

澳洲星期日電訊報報導，柯特瑞在受訪時，並未對自己不支持孫楊上訴的原因作出解釋。在此之前，柯特瑞在禁藥及尿檢問題上一直力挺孫楊。

目前中國泳協及體育主管單位，尚未對此事作公開回應。

事實上，柯特瑞與中國泳壇的合作關係為時已久。早在2007年，他便開始與中國泳協及中國體育總局合作，先後指導過張琳、孫楊等選手，且成績優異。

然而，柯特瑞先前對孫楊出言相挺的力道之大，一度令全球泳壇咋舌。例如，他曾將孫楊與自己的另一名得意門生、澳洲長泳名將赫基特（Grant Hackett）相提並論，指兩人「一樣乾淨」，引起外界不少議論。

孫楊2019年奪得世界游泳錦標賽400公尺自由式金牌時，曾當場被他的泳壇宿敵、僅拿到銀牌的澳洲泳將何頓（Mack Horton）拒絕握手。柯特瑞對此表示，「如果你們認為我會與一個作弊的人共事，那說明人們不了解我，那是一種侮辱」。

2019年11月，柯特瑞曾專程前往瑞士，在國際體育仲裁法庭為孫楊舉行的聽證會助陣，且表示對孫楊的勝訴有信心。

今年2月28日，國際體育仲裁法庭判決，孫楊因拒絕提供血液和尿液樣本藥檢，被判禁賽8年。此前的2018年9月，國際奧委會旗下的世界反禁藥組織（WADA）人員曾前往孫楊家中突擊檢查，遭孫楊悍然拒絕提供血液和尿液樣本。（編輯：邱國強）1090308