2020全中運資格賽如期舉行 防疫到位

2020全國中等學校運動會4月18日到23日在屏東縣舉行，桌球、羽球及網球資格賽10日率先登場，屏東縣長潘孟安（右）到場關心防疫情形，希望大家共體時艱。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年3月10日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣10日電）2020全國中等學校運動會4月18日到23日在屏東縣舉行，桌球、羽球及網球資格賽今天首先登場，屏東縣長潘孟安到場歡迎選手，並請選手及工作人員配合防疫。

資格賽共約3000名選手參賽，潘孟安在開幕首日到屏東縣立體育館關心賽事表示，全中運成績攸關學生升學權益，經教育部體育署及全中運執行委員會討論後決議，賽事如期舉行，但不開放觀眾進場觀賽，每名選手僅讓2名家長進場觀賽且需填寫健康聲明書。

所有進場人員由單一入口進場，入口處設酒精消毒及體溫檢測站並配置醫護人力，確保選手安心參賽。

潘孟安說，縣府為有效管理進場人員，依日期設流水編號貼紙並造冊，所有進場人員須按防疫SOP（標準作業程序）入場，務必做好最嚴謹賽事、防疫準備。希望大家共體時艱，配合防疫相關措施，避免群聚感染、擴大疫情，保護選手順利完成賽事。

資格賽桌球項目舉辦時間為10日到13日，比賽場地在屏東縣立枋寮高級中學及建興國民小學；羽球項目資格賽舉辦時間10日到15日，比賽場地在縣立體育館；網球項目資格賽舉辦時間為10日到15日，比賽場地在國立屏東科技大學。（編輯：李明宗）1090310