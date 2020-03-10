武漢肺炎防疫 基隆國際磯釣賽與帆船賽延期

基隆市長林右昌10日宣布，原定4月舉辦的國際磯釣賽和國際帆船邀請賽，由於外籍選手可能無法來台參賽，決定延期辦理。中央社記者王朝鈺攝 109年3月10日

（中央社記者王朝鈺基隆市10日電）因應武漢肺炎疫情，基隆市長林右昌今天在市務會議後記者會宣布，原定4月舉辦的國際磯釣賽和國際帆船邀請賽，由於外籍選手可能無法來台參賽，這2項賽事決定延期辦理。

林右昌指出，基隆市通報疑似個案累計共46例，其中45例已排除，剩下1例第一次採檢陰性，二採現正送驗；社區監測通報部分，累計採檢76人都是陰性，現正自主健康管理中，至於居家隔離目前列管3人，都沒有不適徵狀，居家檢疫則為128人，基隆到目前為止疫情穩定。

至於外界關切基隆市府異地辦公地點，林右昌說，預備地點共有3處，昨天勘查後已擇定並進行前置整備，萬一有需要可立即依中央指示啟動，市府今天下班前也會完成人力編組，確保武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情發生時得以維持正常運作。

另外，林右昌指出，為讓民眾舉辦活動時有所依循，市府擬定「主辦單位執行辦理活動/集會時自主檢核表」，提供機關團體、民間社團先行評估風險後，再決定是否舉辦。

記者詢問，若正副市長都遭居家隔離或居家檢疫，市府會如何因應，林右昌表示，台灣疫情控制相當穩定，基隆市也是零確診，市府會依中央指引每天做好防疫工作，應該可以確保民眾安全。

林右昌又表示，自己都會盡量避免參加大型活動，到目前為止「應該機率不是很高」，若有疫情發生，市府也會採異地辦公或分組辦公，基本上，不會正副首長同時都發生狀況情形，市府會提前布設和預防。

此外，基隆一名婦人2日從中國大陸返台，應居家檢疫14天，3日下午卻搭公車外出採購，衛生局長吳澤誠表示，待民政和警政單位將資料送到衛生局，並等到婦人隔離期滿，或許加上7天過後衛生局才會進行約談，經綜合判斷後會適當處理，依法可處新台幣10萬元到100萬元罰鍰。（編輯：李錫璋）1090310