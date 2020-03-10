青年盃100公尺跨欄摘金 林詩亭續拚奧運達標

台師大女子跨欄好手林詩亭（右）10日在109年新北市全國青年盃田徑錦標賽公開女子組100公尺跨欄決賽，以13秒31摘金，刷新大會紀錄。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 109年3月10日

（中央社記者黃巧雯新北10日電）台師大跨欄好手林詩亭今天在青年盃公開女子組100公尺跨欄決賽，以13秒31摘金，刷新大會紀錄，林詩亭今天喊話，目標後續比賽能打破全國紀錄以及奧運達標。

林詩亭去年在全國運動會飆出個人最佳的13秒24成績，摘下金牌，也締造全國次佳紀錄。今天參加在板橋第一運動場舉行的109年新北市全國青年盃田徑錦標賽，儘管現場飄著細雨，但未影響表現，最後以13秒31打破大會紀錄，成功奪金，可惜未能突破個人最佳成績。

「身體狀況和技術都有抓到。」林詩亭認為，今天反而是後段速度做得不太好。

林詩亭原先2月計畫參加在中國杭州舉行的亞洲室內田徑錦標賽，受武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響而取消，後續將參加全國大專校院田徑公開賽、全國大專校院運動會，目標打破全國紀錄以及奧運達標（12秒84）。

林詩亭先前在學校模擬訓練時狀況不錯，農曆春節前曾衝進13秒以內，春節後則維持12秒89至13秒1之間水準。

由於先前曾在大一、二大腿拉傷和扭到腳，也讓林詩亭現在拚戰更小心，希望不要重蹈覆轍。（編輯：屈享平）1090310