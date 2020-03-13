曾陶鎔滿貫砲做白工 郭阜林雙轟助獅勝龍

中華職棒加辦10場官辦熱身賽，13日起陸續登場，統一7-ELEVEn獅隊與味全龍隊率先在台南交手，統一獅郭阜林敲出單場雙響砲，貢獻4分打點，幫助球隊以15比8奪勝。（統一獅提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年3月13日

（中央社記者楊啟芳台北13日電）中華職棒今天開始進行加辦中華職棒，統一獅在台南棒球場交手味全龍，雖然龍隊的曾陶鎔轟出滿貫砲，不過獅隊郭阜林敲單場雙響砲，貢獻4分打點，最後幫助球隊以15比8擊退龍隊。

中職開幕戰原本從14日延到28日，官辦熱身賽從今天開始加賽10場，不過昨天中職因應武漢肺炎疫情，再度把開幕戰延到4月11日，今天開始的官辦熱身賽並未開放觀眾入場，也成為中職史上第一次閉門進行的熱身賽。

獅隊2局下靠著郭阜林敲出2分全壘打，先馳得點。4局上味全龍靠著曾陶鎔轟出滿貫全壘打，超前比分；不過4局下郭阜林再轟出陽春砲，獅隊追回1分。

5局下龍隊投手莊玉彬被鄭鎧文敲安打後，接連出現2次觸身球、1次四壞球保送，擠回1分，之後陳鏞基敲出1打點安打，滿壘情況下，郭阜林擊出的球造成三壘手劉基鴻失誤，奉送2分，獅隊以7比4再度領先。

獅隊6局下更是攻下大局，鄭鎧文敲2分砲後，陳重羽再補上陽春全壘打，接著鄧志偉更是轟出3分砲，單局靠著3支全壘打，攻下6分。

8局上獅隊投手王玉譜控球失準，連投4次保送，龍隊擠回1分，曾陶鎔再敲安打，帶有1分打點，這局追回2分。下個半局獅隊也添2分；9局上龍隊的吳宗峻代打敲2打點安打，不過終場獅隊還是以15比8奪勝，龍隊官辦熱身賽仍一勝難求，目前8敗1和。

獅隊先發投手羅里奇投3局，被敲3支安打，送出2次三振，無失分；接手投球的費爾本中繼4局，被敲5支安打，包含一發滿貫砲，失4分；接下來王玉譜投1局出現4次保送，失2分，陳韻文則是投1局失2分。（編輯：屈享平）1090313