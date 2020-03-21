陽岱鋼沒有退路 回一軍練習賽3打數1安

（中央社記者謝靜雯台北21日電）旅日讀賣巨人隊陽岱鋼今天重返一軍，在練習賽先發出賽，9局敲安，另有一次觸身球保送，巨人終場以8比0拿勝；陽岱鋼有危機感，獲得此次機會不能沒表現，直言：「沒有退路」。

陽岱鋼官辦熱身賽前半段出賽打擊沒表現，總計4場出賽9打數無安打，2月底被降至二軍，近期二軍出賽找回好手感，17日二軍練習賽開轟，連3戰敲安，再獲得重返一軍的機會。

巨人隊首席教練元木大介說，相信陽岱鋼也有危機感，知道不能鬆懈；今年是陽岱鋼與巨人簽下5年合約的第4年，近年出賽機會不穩定，陽岱鋼明白此次再獲得機會上一軍，必須拿出表現，直言：「沒有退路」。

日本職棒昨天起展開新一輪練習賽，巨人隊今天與橫濱隊交手，陽岱鋼先發打第8棒、指定打擊，3局敲出二壘方向滾地球出局，5局敲出右外野方向飛球出局，7局獲得觸身球保送，9局敲出右外野方向安打，今天總計3打數敲1安。

今天比賽前5局兩隊都沒有拿下分數，巨人隊6局靠著大城卓三陽春砲先馳得點，7局再啟攻勢，靠著保送、安打、觸身球保送攻佔滿壘，吉川尚輝安打送回1分，滿壘時連選到2個保送、擠回2分，岡本和真補上二壘打，一棒再添3分，巨人隊單局攻下6分、奠定勝基。（編輯：方沛清）1090321