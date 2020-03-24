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東京奧運延期 棒協：6搶1資格賽也將延期

最新更新：2020/03/24 22:27
日本首相安倍晉三24日與國際奧林匹克委員會主席巴赫通話後，確定東京奧運延期。棒協秘書長林宗成表示，6搶1奧運棒球資格賽按邏輯一定延後。圖為2019年亞洲棒球錦標賽冠軍戰，中華隊以5比4擊敗日本隊，奪下睽違18年的冠軍。（中央社檔案照片）
日本首相安倍晉三24日與國際奧林匹克委員會主席巴赫通話後，確定東京奧運延期。棒協秘書長林宗成表示，6搶1奧運棒球資格賽按邏輯一定延後。圖為2019年亞洲棒球錦標賽冠軍戰，中華隊以5比4擊敗日本隊，奪下睽違18年的冠軍。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北24日電）日本首相安倍晉三今晚與國際奧林匹克委員會主席巴赫通電話後，確定東京奧運延期。棒協秘書長林宗成表示，奧運是主體，奧運延後，6搶1奧運棒球資格賽按邏輯一定延後。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，安倍晉三今晚與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）通電話，考量到參賽選手、觀光客的安全，也希望讓他們安心，提議奧運延後一年舉辦；國際奧會會後發表聯合聲明，奧運確定延期，最遲延至2021年夏天舉行。

6搶1奧運棒球最終資格賽，原訂4月1日至5日在台中、斗六舉行，因為武漢肺炎疫情影響，先前已經宣布延至6月17日至21日原地舉行。林宗成表示，奧運是主體，既然奧運確定延後，6搶1奧運棒球資格賽也不可能準時開打，「從一般邏輯看來，當然會往後延。」

世界棒壘球總會（WBSC）近期也將陸續開會討論，與美洲區資格賽、6搶1資格賽主辦國美國和台灣交換意見，希望盡快有答案。

為了配合奧運及6搶1資格賽，中職本季賽程也有許多調整，甚至提出可能改採單一球季，現在奧運確定延期，中職秘書長馮勝賢表示，看來沒有採單一球季的必要，仍會採上、下半季賽事，但詳細的狀況，就等國際奧會和世界棒壘球總會通知。（編輯：張雅淨）1090324

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