6搶1跟著東奧延期 棒協：最早11至12月打

（中央社記者楊啟芳台北25日電）東京奧運已經確定延期到明年，棒協秘書長林宗成今天表示，美洲區及6搶1資格賽初步預測最快會延到今年11、12月間，最慢則是要在明年1月底打完，一定會將6搶1留在台灣打。

由於東京奧運延期，原本延到6月17日開打的6搶1最終資格賽，及美洲區資格賽應該也會再度延後。至於延後到何時，中華棒協秘書長林宗成今天表示，「要等世界棒壘總會（WBSC）通知才算，但可以預測，最快會延到11、12月間。」

林宗成指出，國際奧會（IOC）初步看法是希望各項目資格賽在明年1月底前進行，因此最慢6搶1會在1月底前打完。至於美洲區資格賽，他說：「順序一樣不變，先打美洲區資格賽，再打6搶1資格賽。」

林宗成說，國際棒壘球總會可能在2、3個星期之後與兩個承辦國美國、台灣討論，提出讓雙方都能接受的方案，決定延賽日期。至於比賽地點，林宗成說：「對台灣、台中來講，都會盡量配合，這是原則，一定把比賽留在台灣打。」

6搶1資格賽目前確定參與的國家有台灣、中國、澳洲及荷蘭，剩下2支球隊為美洲區資格賽的第2、3名，第一名則是直接晉級奧運。

至於將於明年3月9日開打的WBC世界棒球經典賽，林宗成表示，「WBC都沒有變，照原本計畫繼續進行。」因此由台灣主辦A組預賽，將不會改變。1（編輯：吳協昌）090325