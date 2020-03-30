林宇祥7局優質先發 興富發春季聯賽5連不敗

（中央社記者謝靜雯新北30日電）全國成棒甲組春季聯賽預賽，台北興富發隊今天與台南市隊交手，興富發隊林宇祥7局優質先發，加上隊友打線適時串聯搶分，終場以4比2擊敗台南市隊，目前5連不敗、戰績最佳。

109年全國成棒甲組春季聯賽A組（社會隊）預賽23日於花蓮開打，27日第一階段比賽打完後休兵2天，今天在桃園青埔、宜蘭羅東兩地繼續舉行預賽賽程，興富發隊與台南市隊交手。

興富發隊派出陣中主力投手林宇祥先發，首局稍微有狀況，先投出保送、接連被敲2支安打失掉1分，2局回穩，2到7局僅再被敲出2支安打、沒有多掉分數，林宇祥今天先發用90球投7局，僅被敲出4支安打，投出3次三振、2次保送，失掉1分責失分、表現亮眼。

興富發隊前2局沒有拿下分數，3局靠著單局3安、2保送、2次守備失誤，一口氣攻下4分、超前比數，台南市隊8局抓準興富發隊換投時機，靠著保送、接連安打，追回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

興富發隊賽前春季聯賽4場出賽，戰績3勝1和，今天拿下勝利，目前5場出賽維持不敗、戰績暫居A組第一名。

上屆冠軍安永鮮物今天與台灣電力成棒隊交手，安永鮮物先發投手高塩將樹總計用130球完投9局，被敲5支安打，投出7次三振，失掉2分責失分，壓制台電打線。

安永鮮物3局靠著接連安打、失誤攻下1分，4局再靠著單局2次失誤、安打，再添1分，台灣電力7局追回2分扳平比數，安永鮮物7局下半再靠接連安打拿下超前分，順利以3比2拿下比賽勝利。（編輯：方沛清）1090330