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中職上半季僅在4球場進行 發生2情況將停賽

最新更新：2020/04/01 13:55

（中央社記者楊啟芳台北1日電）中華職棒今天決議在4月11日開打，採取完全閉門比賽，且上半季賽程只會在4球團的主場進行；不過若發生2種狀況，中職將會停賽，包括政府禁止出門，或有球團隊職員感染。

中職今天召開領隊會議，決議4月11日開打，且完全不開放球迷入場，包含150名季票觀眾。因此得到中央及4個地方政府認可，上半季確定只在4個球場開打，包括富邦悍將主場新莊棒球場、樂天桃猿主場桃園棒球場、中信兄弟主場洲際棒球場、統一獅主場台南棒球場。

之前桃園市長鄭文燦曾說希望中職賽事暫緩，中職會長吳志揚說明：「他們都是希望可以暫緩就暫緩，不然就是閉門，並不是說強制要延期打，經過溝通後，他們了解不能再往後延了，所以做出完全閉門的決定。」

雖然不開放球迷進場，但還是會有球員、工作人員群聚的機會，中職會採取嚴格防疫措施，吳志揚說：「打球不是為了好玩，這就是我們的工作，會盡量正常來上班。」

現在中職確定開打，不過吳志揚指出，如果有2個狀況發生，可能會採取停賽的措施，第一種狀況是如果政府宣布大家都必須待在家中，外面不能有任何活動時；另一種就是有球團隊職員感染武漢肺炎。

吳志揚指出，將採取各種防疫措施，假設還是有隊職員不幸染疫，會諮詢專家建議，包括停賽多久、檢疫隔離等，會訂定一套標準，「短期內馬上做，做好就會跟大家講，當然不希望發生，但有些事情不是我們能控制。」（編輯：張雅淨）1090401

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