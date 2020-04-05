SBL張容軒退休 人生下半場專注執教與學習

（中央社記者龍柏安台北5日電）穿上合身的西裝，還甩掉20公斤肥油，高雄九太科技老將張容軒今天正式告別球員身分，他坦言，現在的自己對打球熱情已不如以往，唸書和執教是他人生下半場新的課題。

現年32歲的張容軒，是台灣少數曾在HBL高中籃球聯賽與UBA大專籃球聯賽，都拿過MVP的球員，他也曾入選過亞洲盃男籃國手，去年他因人生規劃，決定卸下戰袍，他笑說：「本來這個球季我沒有要登錄，很感謝公司還是給我一個位置，讓我可以有退休儀式。」

目前就讀台師大博士班的張容軒，也有在高中擔任球隊教練與老師，卸下戰袍後，他體重一度失控飆升至生涯最重的106公斤，在老爸提醒下，近3、4個月他努力減重，現在瘦回86公斤，甚至比高中時期還要苗條。

球團今天特地幫張容軒舉辦告別記者會，也一度打算讓他先發出賽，不過他婉拒了球團好意，他表示，自己雖仍有打球，不過強度差距太大，加上也沒和隊友搭配過，他客氣地說：「現階段球隊還是需要勝利。」

遇上武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，張容軒的退休儀式少了球迷，他承認的確有些怪怪的，不過他自嘲：「雖然很可惜，但遇上百年難得一見的疫情，至少我還能從球場上離開。」

張容軒強調，在球員生涯時期，他百分之百付出，盡力做到最好，因此沒有留下遺憾，未來在自己的課業與執教的新領域，也希望能夠持續精進、學習。（編輯：張雅淨）1090405