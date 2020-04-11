江坤宇兄弟潛力內野 王勝偉1號游擊手無可取代

（中央社記者謝靜雯桃園11日電）中職中信兄弟隊19歲野手江坤宇，職棒生涯首度開季一軍出發，總教練丘昌榮直言江坤宇是球隊積極培養的未來主力球員，每週至少安排2場先發，但王勝偉1號游擊手位置不會輕易被取代。

中華職棒開幕戰今天在桃園棒球場舉行，樂天桃猿隊主場迎戰中信兄弟隊，兩隊開季26人名單中，中信兄弟隊19歲內野手江坤宇最年輕，也是唯一2000年出生的「千禧寶寶」。

兄弟隊當家游擊手王勝偉因為狀況不佳開季二軍出發，江坤宇替補入一軍開季名單，他表示很意外也很開心，先前春訓左後大腿拉傷休息2週，努力的復健，就是希望能夠快點回到場上，盡力準備好自己。

生涯首度開季一軍出發，卻因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，例行賽只能閉門開打，江坤宇表示，還是防疫優先，樂天桃猿隊在主場桃園棒球場觀眾席放上許多人形看板、假人，成為「新10號隊友」，代替不能進場的觀眾，江坤宇也笑說：「很新鮮，是很特別的體驗」。

職棒生涯第3年，江坤宇表示，去年季後參加亞洲冬季棒球聯盟，有與許多日本職棒潛力球員交手，但也有不錯的表現，對自信心的提升很有幫助，自評優勢是守備穩定性，目標可以站穩一軍。

兄弟隊總教練丘昌榮表示，江坤宇從熱身賽開始表現一直維持穩定，也會是球隊未來的主力球員，現階段希望安排每週至少讓他先發出賽2場。

至於王勝偉狀況，丘昌榮表示，目前還需要一段時間調整，但丘昌榮強調，「王勝偉是球隊1號游擊手，不會輕易被取代，只要狀況好，就會讓他回到一軍」。（編輯：張芷瑄）1090411