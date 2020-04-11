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中職開打好事多磨 桃猿洋投威拉諾12日迎戰悍將

最新更新：2020/04/11 17:39

（中央社記者謝靜雯桃園11日電）全球矚目的中華職棒開幕戰因雨延賽，樂天桃猿隊領隊劉玠廷說，「好事多磨」，開幕活動移至明天賽前。桃猿總教練曾豪駒透露，明天主場首戰與富邦悍將隊交手由洋投威拉諾先發。

中華職棒31年球季原訂今天在桃園棒球場開打，樂天桃猿隊主場迎戰中信兄弟隊，桃猿隊由洋投卡本特先發， 兄弟隊由洋投羅傑斯先發，今天比賽不僅是全球職業棒球第一戰，也是樂天桃猿隊轉手後第1戰，兩名「菜鳥教頭」曾豪駒、丘昌榮執教首戰。

桃猿隊總教練曾豪駒表示，開幕戰沒能順利開打很可惜，但也沒辦法，天氣狀況不穩定，為了維持好的比賽品質，最後決定延賽。

明天桃園棒球場開季首場比賽，樂天桃猿隊將與由前教頭洪一中領軍的富邦悍將隊交手，曾豪駒表示，考量對戰數據，先發投手將改由威拉諾先發，悍將隊先發投手為洋將索沙。

為了迎接中華職棒開幕戰，桃猿隊費盡心思準備，球團在本壘、三壘觀眾席放上「新10號隊友」，有假人、人形加油看板，還有機器人樂團，賽前預先錄製開幕表演、開球活動、嘉賓祝賀。

桃猿領隊劉玠廷表示，賽前有跟球員說，千呼萬喚中職球季終於要開打，大家準備了很久，也來了大批的媒體，可惜沒辦法在大家面前獻技，但好事多磨，原本安排好的線上開幕活動，會改至明天比賽賽前呈現。

兄弟隊總教練丘昌榮表示，開幕戰因雨延賽很可惜，希望接下來的比賽可以順利，兄弟隊明天回到主場洲際棒球場迎戰統一獅隊，先發投手改為米蘭達，獅隊先發投手為費爾本。（編輯：吳協昌）1090411

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