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JHBL永仁奪季軍 教頭讚陳薇涵天生霸氣

最新更新：2020/04/12 16:56
108學年度國中籃球聯賽（JHBL）甲級總決賽，永仁高中（國中部）12日與七賢國中進行女子組季軍戰，最終永仁以82比66扳倒對手，拿下季軍，賽後全隊與獎盃合影。中央社記者黃巧雯攝　109年4月12日
108學年度國中籃球聯賽（JHBL）甲級總決賽，永仁高中（國中部）12日與七賢國中進行女子組季軍戰，最終永仁以82比66扳倒對手，拿下季軍，賽後全隊與獎盃合影。中央社記者黃巧雯攝　109年4月12日

（中央社記者黃巧雯台北12日電）永仁高中（國中部）陳薇涵以七年級生之姿，扛起先發重任，今天JHBL女子組季軍戰率隊以82比66扳倒七賢國中，拿下季軍，教練時超傑賽後大讚陳薇涵天生霸氣，看好其未來性。

108學年度國中籃球聯賽（JHBL）甲級總決賽今天在台北體育館閉門舉行，過去曾10度封后的永仁昨天不敵民族國中，今天與七賢進行季軍戰，永仁第3節一度將差距拉開至20分以上，最終靠著陳薇涵、林靜妍、侯苡忻聯手全場包辦51分，以16分差勝出，季軍作收。

「今年第3名已經超出學生能力範圍。」時超傑指出，今年陣中雖有6名九年級生，但受限於身材和位置，發揮機會不多，今天靠著成功壓制對方中鋒籃板和得分，加上對手外線未發揮，才能拿下勝利。

永仁全場轟進13顆三分球，也是今天能奪勝關鍵，時超傑坦言，一旦對手針對鋒線，球隊將很難發揮。

永仁新秀陳薇涵此役包辦全隊最多的19分，外加6籃板、2助攻，而她承襲爸爸的運動細胞，從小看著爸爸打球，「覺得球圓圓的、彈起來很好玩」，自小學一年級開始打籃球。

陳薇涵當初在參觀不少球隊後，因為宗教信仰緣故，選擇加入永仁，讓時超傑直呼：「上帝給我們的禮物。」

時超傑透露，陳薇涵因國小時與男生一同練球，具有天生的霸氣，上球場有種捨我其誰的感覺，且不怕碰撞、勇於切入，他相信陳薇涵只要再磨練技術以及調整肌力，看好其未來發展性。

對於永仁勇奪季軍，陳薇涵則不太滿意，認為「可以再更好」，她提到，球隊欠缺一股奪冠的企圖心，而陳薇涵也許下心願，希望未來能在JHBL拿下冠軍。（編輯：張雅淨）1090412

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