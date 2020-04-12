JHBL張聿嵐獲MVP 復興全勝奪隊史首冠

（中央社記者黃巧雯台北12日電）復興國中今天在國中籃球聯賽（JHBL）女子組冠軍戰，在「一姐」張聿嵐攻下25分帶領下，最終以69比59擊敗民族國中，搶下隊史首冠以及個人MVP，而民族連2年以亞軍作收。

連2季挺進冠軍戰的民族，上季爭冠失利，今天在台北體育館閉門戰對決隊史首闖冠軍戰的復興，張聿嵐雖在8強賽扭傷左腳踝，但此役照拿25分、11籃板、7助攻，率領復興以全勝之姿、首度封后。

上季預設八強，最終以四強作收，復興教練周俊雄表示，由於球隊並非體育班，訓練時間不長，加上部分球員晚間6時就要準備補習，他坦言一開始對於冠軍並沒有想太多。

「我告訴她們過程很重要，縱使結果不如意，至少已經努力過。」周俊雄也希望球員，假設每一節比賽從負5分開始拚，而這也造就球隊堅強的防守，最終不負眾望拿下冠軍。

張聿嵐全能的表現已被多支高中球隊鎖定，周俊雄讚賞，張聿嵐願意接受他人意見，並具領袖氣質，且即使每天須搭火車通勤，下課後仍額外加練至晚間7時才回家。

復興每名球員此役都由隊長親自寫下加油的字樣，最終如願封后。張聿嵐強調，很開心完成國中最想要達到的目標。至於榮獲MVP，她則歸功教練，將她培養成全能型的球員。

張聿嵐認為，獲得冠軍以及MVP的榮耀，讓她更肯定自己，有更多自信往前邁進，朝向更遠的目標。

談到後續如何選擇高中球隊，張聿嵐透露，會先試練，覺得自己適合才會去，將優先考量高中籃球聯賽（HBL）八強球隊。（編輯：管中維）1090412