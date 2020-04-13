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中職金控大戰14日登場 丘昌榮續拚執教首勝

最新更新：2020/04/13 18:45

（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職「金控大戰」明天將於洲際棒球場登場，中信兄弟派出洋投德保拉先發搶勝，富邦悍將隊則派出洋投索沙；兄弟總教練丘昌榮續拚執教首勝，悍將教頭洪一中則拚轉隊後首勝。

中華職棒31年賽季順利開打，明天中信兄弟隊主場迎戰富邦悍將隊，兄弟隊昨天開季首戰，與統一獅隊鏖戰至延長賽11局，以1比4吞敗，菜鳥教頭丘昌榮執教生涯首勝還沒開張，明天續拚接掌兵符後首勝。

兄弟隊明天派出洋投德保拉先發，德保拉在一軍官辦熱身賽先發出賽2場，總計投8.2局失掉3分責失分，戰績1勝，出賽防禦率3.12，在二軍例行賽也有1場先發出賽，總計投5局挨1轟，失掉2分責失分，出賽防禦率3.60。

兄弟昨天比賽沒能順利拿下勝利，丘昌榮表示，感覺球員們綁手綁腳、有點放不開，也將首場比賽沒能順利拿勝的責任攬在肩上，直言許多戰術執行沒有成功，教練團要負很大的責任，「我們會檢討。」

富邦悍將隊原訂開季首戰為12日在桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，但比賽因為場地狀況不佳延賽，總教練洪一中轉隊後首戰，派出洋投索沙先發，索沙去年在中職出賽12場先發，戰績8勝2敗，出賽防禦率1.56，後來轉戰韓國職棒，本季回鍋，也要為球隊拚開季首勝。（編輯：管中維）1090413

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