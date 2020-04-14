阿根廷足球運動因疫情停擺 媒體關注台灣開踢

（中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯14日專電）武漢肺炎疫情造成全球體育賽事停擺，阿根廷3月中旬已暫停足球比賽，當地媒體關注台灣開始比賽足球，是全球第5個開踢的國家，也是控制疫情最好的國家之一。

足球是阿根廷最重要的全民運動，但隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴散，阿根廷政府要求足球協會3月17日起暫停所有比賽，當地政府自3月20日起更實施全國封城至今仍未解禁，足球復賽遙遙無期。

截至13日為止，阿根廷確診病例有2277人，98人死亡。

當地多家媒體包括「國家報」（La Nación）、金融界報（Ámbito Financiero）、TN電視台13日同時報導，儘管面對病毒威脅，台灣已經開始企業甲級足球聯賽。。

國家報報導台灣企業甲級足球聯賽已進行4場無觀眾比賽，並採取嚴格的防疫措施。所有球員進入體育場之前必須測量體溫，並用酒精消毒。萬一有出現確診病例，就必須暫停比賽。

這4場賽事的結果分別是航源FC以4比0擊敗紅獅FC，銘傳大學2比4輸給台灣鋼鐵，台中FUTURO以2比1擊敗璉紅臺體，而北市大同則以2比3輸給高市台電。

台灣也是全球第5個開踢的國家，其它還包括蒲隆地、尼加拉瓜、塔吉克和白俄羅斯。

國家報並引述英國廣播公司（BBC）報導，台灣是擁有約2400萬居民的島嶼，距離疫情爆發地點中國的武漢市約1000公里，雖然台灣不屬於世界衛生組織（WHO）的成員，但卻是控制疫情最好的國家之一，目前僅有322例病例和5例死亡病例（至13日為止，有393例確診、6例死亡）。

阿根廷TN電視台也報導全世界足球運動都因疫情停擺，但台灣儘管和武漢距離非常近，卻可成功控制疫情，確診病例並不多，死亡也只有5例，還可以進行足球比賽。（編輯：陳永昌）1090414