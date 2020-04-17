林立雙響砲逆轉戰局 桃猿險勝悍將奪3連勝

（中央社記者楊啟芳桃園17日電）中華職棒今天在桃園棒球場進行的比賽，樂天桃猿和富邦悍將形成拉鋸戰，雙方加起來轟出8發全壘打，其中桃猿林立演出單場雙響砲，一棒逆轉，幫助球隊以11比10險奪3連勝。

此戰悍將總教練洪一中首度回到桃園，對決老東家桃猿隊。2局上悍將高國麟就敲出2分全壘打，不過3局下桃猿的林立也轟2分砲，扳平戰局；4局下成晉更是轟出3分砲，桃猿取得領先。

不過5局上悍將攻下大局，打了富邦悍將11個人次，包括戴培峰敲出2分砲，生涯首轟出爐，之後王正棠敲2打點二壘安打，胡金龍再補上1打點安打，接著林益全也轟2分砲，本季首安就是全壘打，這局一口氣得7分，取得9比5領先。

5局下桃猿追回1分；7局下陳俊秀轟出2分砲，林泓育、廖健富敲安追平比分。下個半局張正偉敲陽春砲，悍將再度領先；不過8局下林立轟2分砲，一棒又逆轉，終場桃猿以11比10奪下開季3連勝。

林立此戰4打數敲出3支安打，包含單場雙響砲，包辦4分打點，還選到1次保送，獲選為單場MVP。林立這場從第3棒往前移到第2棒，去年就是打2棒的他表示，「心態還是跟打第2棒一樣，以推進為主，交給後面的隊友。」

林立指出，前幾場因為剛開季，打擊節奏還沒有這麼好，忽略到小細節，但賽後都會跟教練討論問題，賽前也會再調整，讓自己更能適應。

此戰驚險奪勝，讓悍將教頭洪一中吞敗，桃猿總教練曾豪駒說：「贏球感覺都是一樣，只是這場很拉鋸，成功守住勝利後感到更開心。」曾豪駒也說，現在4隊實力都在伯仲之間，不到27人出局以前，都不會知道結果，過程中多把握住機會，就會提高勝率。（編輯：張佑之）1090417