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悍將洋投少2人傷腦筋 洪一中：想贏球要認真算

最新更新：2020/04/19 17:21
中職富邦悍將隊開季投手群防禦率偏高、近期吞下2連敗，總教練洪一中（前）19日直言投手出了問題，尤其洋將4人中2人出狀況，加上後援投手狀況不順暢，現在想贏球更需要「認真算」。中央社記者謝靜雯攝　109年4月19日
中職富邦悍將隊開季投手群防禦率偏高、近期吞下2連敗，總教練洪一中（前）19日直言投手出了問題，尤其洋將4人中2人出狀況，加上後援投手狀況不順暢，現在想贏球更需要「認真算」。中央社記者謝靜雯攝　109年4月19日

（中央社記者謝靜雯桃園19日電）中職富邦悍將隊開季投手群防禦率偏高、近期吞下2連敗，總教練洪一中傷腦筋，直言投手出了問題，尤其洋將4人中2人出狀況，且後援投手狀況不順暢，現在想贏球更需要「認真算」。

富邦悍將隊今天賽前本季4場比賽打完，戰績2勝2敗，團隊投手防禦率6.75、為4隊最差，洪一中直言洋投出了些問題。

洪一中提到，洋投羅力狀況不明確，但不是手的問題，上一次實戰出賽為3月14日，休息了一個月沒有投球，今天牛棚練投，量也不能突然太多，怕身體疲勞，還需要看明天回報的身體狀況。

至於洋投包林傑春訓初期受傷，洪一中苦笑說，包林傑現在都還沒有開始投球，4名洋投中就有2人有狀況；正常出賽的伍鐸，在17日對樂天桃猿隊先發，投5局被敲9支安打，包括2轟，失掉6分皆為責失分，「狀況也沒有很理想」。

因為疫情影響，洪一中提到，要找新的洋投也不是容易的事情，相信各隊也都遇到一樣的狀況，這個時間點洋投出問題很傷腦筋。

洪一中表示，投手本來就是棒球運動中很重要的一環，本土投手陳仕朋和江國豪表現不錯，會繼續留在先發輪值中，但在台灣本土投手大多只能撐到5局，牛棚投手只要一個環節出問題，對戰局就會有很大影響。

洪一中透露，球隊投手群狀況多，目前教練團需要花更多的心思「去算」，有機會拿下的比賽，後半段牛棚投手的調度更顯重要，大比分落後的比賽，可能就不會硬拚。（編輯：張雅淨）1090419

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