蘇智傑轟2分砲5打席全上壘 助統一獅勝悍將[影]

影片來源：中華職棒CPBL

（中央社記者楊啟芳新北22日電）中華職棒今天在新莊棒球場進行的賽事，統一獅隊蘇智傑1局上就轟出2分砲，且5打席全上壘，還演出2次盜壘成功，跑回3分，幫助球隊終場以9比5擊退富邦悍將。

獅隊1局上就靠著蘇智傑轟出2分砲，先馳得點。2局下悍將的高國麟、戴培峰、李宗賢接連敲安打，追回1分；不過3局上獅隊再展開攻勢，陳傑憲敲安打後，出現2次保送形成滿壘，陳鏞基敲安打帶有2分打點，接著鄧志偉擊出雙殺打，再送回1分，取得5比1領先。

4局下林益全轟出陽春砲後，張正偉敲出2打點安打，悍將共追回3分；不過5局上林安可敲三壘安打後，利用陳鏞基的滾地球跑回1分，之後林靖凱敲1打點安打，林祐樂再敲2打點安打，獅隊取得9比4領先。

雖然7局下悍將的蔣智賢轟出飛出場外的陽春全壘打，不過終場獅隊還是以9比5獲勝。蘇智傑此戰連5打席上壘，2打數敲出2安打，包含一發全壘打，選到2次保送、遭到1次觸身球，跑回3分，獲選為單場MVP。

蘇智傑賽後表示，開季以來狀況起伏較大，主要是因為策略急，導致打到壞球，「今天就是選掉壞球做攻擊。」蘇智傑這場演出2次盜壘成功，目前以3次盜壘與王威晨、陳晨威並列盜壘王，他說：「盜壘是順其自然，想辦法上壘後，才能攻擊下個壘包。」

目前獅隊戰績3勝5敗並不理想，總教練林岳平表示，這場主要是蘇智傑一開始就敲2分砲建功，「前幾場打得悶，今天先得分後選手有自信，選掉對方很多壞球，更多機會創造大分數。」

獅隊先發投手洛奇投5局被敲9支安打，失4分。林岳平指出，本來設定洛奇投6局，但因為相信牛棚可以守住，提早換下來，也稱讚他說：「投得精采，只有第4局丟3分，失投球被掌握，但好球率滿高的。」（編輯：張芷瑄）1090422