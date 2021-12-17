高國輝多次參與關懷盃 對國中時期張進德印象深

（中央社記者楊啟芳花蓮17日電）中職富邦悍將隊球星高國輝今天出席關懷盃棒球賽，幫母校光復國小的比賽監場，比賽結束後也開了迷你棒球教室，他從2007年就開始參與關懷盃，甚至記得當時還是國中生的張進德。

36歲的高國輝今天與高國慶幫光復國小、屏山國小的比賽監場，高國輝表示，從2007年還在旅美時期就開始參與關懷盃，雖然前幾年沒有到場，不過他指出，「去年底智勝就有在約，希望我可以回來看看小朋友，順便看看一些學長。」

高國輝提到，之前來關懷盃幫忙時，就對現在悍將隊友張進德有印象，高國輝說：「我第一次來的時候他還在泰源國中，那時候就有講說這個學弟不錯，他們3兄弟（張進德、張育成、張偉聖）都有在。」張進德也記得當初在打關懷盃時，高國輝、陳俊秀等人都有來。

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剛好光復國小是高國輝家中4兄弟的母校，高國輝今天「代表」監場，他認為，「有時候教小朋友，基層教練也要一起聽、一起指導，剛好光復教練是我學弟，我就有跟他講要怎樣改進會比較好。」

除了與小朋友互動，高國輝指出，來關懷盃還可以跟其他隊的職棒球員敘舊，「像我們平常是敵隊的關係，但到了關懷盃大家就都是好朋友、學長學弟，很難得有聚在一起的機會，大家可以互相交流像球技方面的東西。」（編輯：張芷瑄）1101217