林佳緯擺脫小低潮 富邦U18冠軍戰3安2打點

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新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰，新北藍隊4棒林佳緯（圖）18日單場3安2打點，擺脫先前小低潮，率隊以7比0擊敗台東縣隊、完成4連霸，也拿下最佳9人外野手獎。中央社記者謝靜雯攝 110年12月18日

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（中央社記者謝靜雯新北18日電）新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰，新北藍隊4棒林佳緯單場3安2打點，擺脫先前小低潮，率隊以7比0擊敗台東縣隊、完成4連霸，也拿下最佳9人外野手獎。

富邦U18棒球賽冠軍戰新北藍隊與台東縣隊交手，新北藍隊投打發揮，4棒林佳緯預賽打擊表現不如預期，近期慢慢找回好手感，今天首局敲出安打，幫助球隊送回團隊第1分，7局再敲二壘打替球隊多添保險分。

林佳緯今天單場4打席上壘率百分百，敲出3支安打、貢獻2分打點，選到1次四壞保送，找回打擊好手感，也拿下最佳9人外野手獎。

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新北藍隊總教練周宗志表示，林佳緯從一年級開始就一直是球隊4棒人選，打擊穩定性優於同齡生，之前黑豹旗青棒賽後有一陣子小低潮，可能因為高一就打出5、6轟，但升上二年級後首轟還沒出現，感覺得出來打到有點心急，但近期有慢慢調整回來。

林佳緯坦言，高二已經快要過一半了，一支全壘打都還沒打出來，前幾場比賽有幾顆球打得蠻遠的，但都沒有飛出牆，只能想辦法調整心態、先求安打，今天比賽打起來感覺比較順暢，技術上沒有什麼特別調整、順其自然就好。（編輯：張芷瑄）1101218