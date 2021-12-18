韓碩恆銜接先發當活棋 富邦U18打擊獎第3名

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新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰，新北藍隊野手韓碩恆（左）補足打席，18日單場1安2保送，貢獻1分打點，衝上打擊排行第3名。總教練周宗志表示，韓碩恆是活棋，球隊寄望能銜接先發戰力。（主辦單位提供）中央社記者謝靜雯傳真 110年12月18日

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（中央社記者謝靜雯新北18日電）在新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰中，新北藍隊韓碩恆補足打席、單場1安2保送貢獻1分打點，衝上打擊排行第3名。總教練周宗志說，韓碩恆是活棋，球隊寄望能銜接先發戰力。

富邦U18棒球賽新北藍隊三壘手陳睦衡攻守表現不錯，但昨天4強賽首局守備時手指受傷濺血退場，今天冠軍戰也沒能上場。

新北藍隊野手韓碩恆昨天替補上場，4強賽選到1次四壞保送，貢獻1分打點。

今天冠軍戰韓碩恆先發守三壘、打8棒，2局選到四壞保送，4局敲出安打、替球隊送回1分，7局再選到四壞保送。今天單場4打席，敲出1支安打，選到2次保送、有1分打點，補足打席、打擊率4成44、衝上打擊獎第3名。

周宗志賽後接受媒體聯訪時表示，韓碩恆之前有點小低潮，今天比賽打擊發揮地不錯，韓碩恆原本就是教練團寄望可以銜接先發戰力的球員。

周宗志指出，目前球隊板凳深度還是有點落差，希望在木棒聯賽前可以補強，韓碩恆適時頂替，角色類似工具人，除了三壘外，一壘、二壘都可以勝任，可以讓守備調度比較靈活，但打擊穩定性還要加油。

富邦U18棒球賽，新北藍隊奪冠，台東縣隊亞軍，季軍為台北市隊，新北白隊為殿軍，教練獎為周宗志，最有價值球員（MVP）給新北藍隊冠軍戰先發投手蕭齊。

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打擊獎第1到第3名，依序為台北市隊余梓銘、新北藍隊許子謙、韓碩恆；投手獎為台北市隊舒治浩，打點獎許子謙，全壘打獎新北白隊曾俊銘，美技獎台東縣隊陽念祖。

最佳9人，投手獎舒治浩、捕手獎新北藍隊宋嘉翔，一壘手獎為新北藍隊朱靖恩，二壘手獎新北白隊張浩禶，三壘手獎台東縣隊陽念祖，游擊手獎台東縣隊劉彥宇，外野手獎分別為新北藍隊邱鑫、林佳緯及黃柏叡。（編輯：戴光育）1101218