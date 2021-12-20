媽媽現身頒獎王威晨差點忍不住情緒 感謝自己不放棄

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中華職棒20日舉行年度頒獎典禮，中信兄弟隊王威晨（右）包辦金手套、最佳9人三壘手獎，也拿下安打王，年度獎項豐收，王威晨的母親吳美玉（左）受邀頒發安打王獎項給他。中央社記者裴禛攝 110年12月20日

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中華職棒今天舉行年度頒獎典禮，中信兄弟王威晨年度獎項豐收，聯盟請來神秘嘉賓、媽媽吳美玉頒獎，讓王威晨差點忍不住情緒，王威晨感謝堅持不放棄的自己，也把獎項獻給天上的爸爸。

中華職棒今天舉行年度頒獎典禮，中信兄弟王威晨完成金手套三壘手3連霸、最佳9人三壘手2連霸，也拿下安打王，還有球迷票選的年度人氣王。

王威晨父親、職棒退役球星「輝老大」王光輝今年因病過世，王威晨直言今年是艱難的一年，聯盟請來媽媽吳美玉擔任神秘嘉賓頒獎，讓王威晨十分驚喜：「很感動，差點沒有忍住情緒」。

吳美玉在台上致詞，「今年是悲喜的日子，我今天代表輝總感謝大家對他的關愛，謝謝大家來他的告別式，將來希望大家繼續支持我們家的大帥哥王威晨。」

王威晨表示，拿下職棒生涯第一個打擊獎項別具意義，這是一直以來追尋的目標，「感謝堅持不放棄的自己，還有最重要的家人，這個獎項獻給自己，還有天上的爸爸」。

王威晨對爸爸喊話，「這是我向您努力看齊的第一步，我們父子都拿過打擊獎項，接下來我會繼續努力，拿下更多獎座，追上你、超越你。」

王威晨也轉向媽媽，對媽媽說辛苦了，今年是難過的一年，但希望媽媽想想開心的事情，「我拿下安打王了，球隊也拿下了總冠軍」。（編輯：陳仁華）1101220