從自主培訓到最佳進步獎 游朝惟：努力就會成功

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中華職業棒球大聯盟年度頒獎典禮20日在台北舉行，樂天桃猿隊投手游朝惟（圖）以自主培訓球員身分展開職棒生涯，經歷傷勢和低潮，今年球季投出好表現，拿下最佳進步獎。中央社記者裴禛攝 110年12月20日

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職樂天桃猿隊投手游朝惟從自主培訓球員身分開啟職棒生涯，經歷傷勢和低潮，也曾想過放棄，但今年球季投出好表現，獲年度最佳進步獎，他想告訴大家：「只要努力就會成功。」

中華職業棒球大聯盟年度頒獎典禮今天舉行，年度大獎之一最佳進步獎入圍者有樂天桃猿隊游朝惟、統一獅隊投手吳承諭、野手林靖凱。

游朝惟2016年參加中職選秀會落選，以自主培訓球員身分展開職棒生涯，2017年因為傷勢整季沒有出賽紀錄，直到2019年首度在一軍亮相，生涯前兩個球季一軍出賽場次皆不到10場，今年球季總計51場出賽，投39.2局戰績2勝2敗、7次中繼成功，防禦率2.95，拿下最佳進步獎。

游朝惟表示，本來以為會是吳承諭拿下最佳進步獎，沒有想過可以拿下獎項。游朝惟特別感謝媽媽的支持，也透露兩年前其實就跟媽媽說，如果再打不好，就不想要再打球了，無論做什麼決定，媽媽都很支持。

游朝惟說，經歷開刀、低潮，感謝防護員，也感覺桃猿隊二軍投手教練林敬民幫忙調整動作，去年有感覺球速慢慢回來，今年開季可以從一軍出發，最後投出這樣的成績，甚至拿下最佳進步獎，都是沒有想過的事。

經過這些年的失敗，游朝惟慢慢累積經驗，場上對決打者不害怕失敗、更勇於對決，「我也想用自己的例子給年輕人啟發，不管是用什麼身分進來的，只要努力就會成功。」（編輯：管中維）1101220