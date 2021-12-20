曾峻岳奪中職新人王 富邦悍將守護神投57場防禦率1.80

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中華職業棒球大聯盟年度頒獎典禮20日在台北舉行，年度新人獎由富邦悍將隊年僅20歲的投手曾峻岳（圖）拿下。中央社記者裴禛攝 110年12月20日

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中華職棒今天舉行年度頒獎典禮，富邦悍將隊20歲的投手曾峻岳單季10中繼10救援，寫下難得紀錄，拿下一輩子僅有一次機會的年度新人獎，他也喊話希望明年挑戰救援王。

曾峻岳去年季中選秀第7輪被悍將隊選入，新人第1個球季就投出亮眼成績，整季57場出賽，投55局戰績4勝、13中繼成功、12救援成功，防禦率1.80，單季10中繼10救援，成為球隊重要牛棚戰力。

曾峻岳擊敗另外2名入圍者味全龍隊投手徐若熙、野手郭天信，拿下年度大獎最佳新人獎，他表示，另外2人的實力和場上表現也都很好，今年球季可以投出好表現，完成單季10中繼10救援紀錄，也是因為教練團的信任。

曾峻岳表示，今年疫情延賽期間，教練團告知復賽會暫時接替陳鴻文後援投手的角色，但一開始角色轉換並不順利，一路跌跌撞撞，也一度調離終結者的位置一週，想辦法找回自信心。

曾峻岳感謝球隊牛棚教練吳俊良，時常分享自己的經驗，包括如何克服壓力，對他有很大的幫助，拿下新人王後，談起明年球季的目標，曾峻岳喊話「救援王」，希望可以和統一獅隊投手陳韻文拚拚看，但最終定位還是要看教練團的安排。（編輯：方沛清）1101220