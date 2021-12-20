林岱安包辦捕手金手套、最佳9人 要學會不聽話

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中華職棒20日在台北舉行年度頒獎典禮，統一獅隊捕手林岱安（圖）拿下捕手金手套及最佳9人捕手獎。中央社記者裴禛攝 110年12月20日

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職金手套捕手獎競爭激烈，統一獅隊林岱安和中信兄弟高宇杰同分，林岱安靠著較多5分票勝出，包辦金手套和最佳9人獎，林岱安直言沒有拿總冠軍是較大的遺憾，明年要學會「不要太聽話」。

中華職棒今天舉行年度頒獎典禮，今年競爭最激烈的位置為金手套捕手獎，林岱安、高宇杰獲得同分，但最後林岱安獲得較多5分票，繼2019年後再度拿下金手套捕手獎，也首度拿下最佳9人捕手獎。

林岱安今天出席頒獎典禮表示，知道金手套同分、最後勝出的時候有嚇一跳，高宇杰今年球季表現得很好，兄弟隊也拿下總冠軍，自己可以獲獎，要感謝媒體朋友的肯定。

林岱安表示，2019年拿下金手套的時候，給自己的期許就是希望可以拿下最佳9人捕手獎，雖然自己的重心放在守備，但還是希望攻擊也可對球隊有幫助。

談起明年球季想要更進步的地方，林岱安表示，「希望自己不要太聽話」，他解釋，陣中老經驗學長高國慶常常分享，棒球人生要自己負責，其他人給的意見，可以做就做，沒辦法做的話也要自己承擔後果。

林岱安表示，不一定要人云亦云，別人覺得應該怎麼做的事不一定適合自己，有自己的目標就要勇敢去做。

包辦金手套和最佳9人獎項，林岱安坦言這是對個人的肯定，但可惜沒有完美的結局，球隊沒能拿下年度總冠軍。被問起明年球季是否會想要再挑戰包辦，林岱安表示，味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠、樂天桃猿隊廖健富等人如果都能穩定出賽，想要包辦獎項不是這麼容易。（編輯：張雅淨）1101220