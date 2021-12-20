郭天信包辦金手套、最佳9人獻爸媽 想讓人心服口服

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中華職棒20日在台北舉行年度頒獎典禮，味全龍隊外野手「天哥」郭天信（圖）新人年打出亮眼成績，包辦金手套、最佳9人外野手獎，郭天信坦言外界對他的質疑都有看到，希望明年用更好表現拿最佳9人，要讓大家心服口服，也把獎項獻給爸媽。中央社記者裴禛攝 110年12月20日

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）味全龍隊外野手「天哥」郭天信新人年打出亮眼成績，包辦金手套、最佳9人外野手獎，郭天信坦言外界對他的質疑都有看到，下次拿最佳9人要讓大家心服口服，也把獎項獻給爸媽。

中華職棒年度頒獎典禮今天舉行，味全龍隊外野手郭天信新人年打出好成績，拿下金手套、最佳9人外野手獎，郭天信接受聯訪表示，拿下最佳9人有點意外，有聽學長說最佳9人是看打擊成績，可以獲獎滿意外也滿開心的。

外界對於郭天信拿最佳9人有批評也有質疑，郭天信坦言金手套是比較有自信的部分，但最佳9人大家的批評有看到，也對於另一名外野手中信兄弟陳子豪很不好意思，「很多人說應該要給他」。但郭天信直言，希望明年用更好表現拿最佳9人，要讓大家心服口服。

郭天信新人球季打出好表現，也同時入圍年度大獎之一的最佳新人獎，他感謝總教練葉君璋給機會，也感謝味全龍隊重返中職給更多球員挑戰職棒的機會，並感謝龍隊教練張泰山、張建銘指導，拿下獎項要獻給爸爸媽媽，「他們從小支持我、很辛苦」。

郭天信分享，爸爸以前是打壘球的，望子成龍、對自己的要求很嚴格，棒球路上一路支持他，從國小3年級到國中畢業，7年來每天早晨5時30分就起床載他去晨操，因為自己很皮，練球喜歡撲來撲去，媽媽也很辛苦要幫他刷球衣。

拿下金手套和最佳9人外野手獎，郭天信表示，爸爸是不太會說感性話的人，但跟朋友聊天談起自己，「看到他的笑容藏不住」。

郭天信表示，首年打職棒一軍，強度比想像中的還要強，花了滿長一段時間適應，明年球季沒有想說特別要突破什麼，只想要維持好的成績、不要大起大落。（編輯：張雅淨）1101220