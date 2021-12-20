王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸生給他愛棒球的心

（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職中信兄弟隊王威晨年度獎項豐收，三壘手金手套3連霸、追平紀錄，最佳9人也完成2連霸，王威晨盼繼續連霸樹立障礙；今年爸爸王光輝過世，他坦言難熬，「謝謝爸爸生了一個愛棒球的心給我」。

中華職棒今天舉行年度頒獎典禮，中信兄弟隊野手王威晨包辦金手套、最佳9人三壘手獎，也拿下安打王，金手套3連霸追平聯盟紀錄。

王威晨表示，獎項永遠不嫌多，但自己是不滿足於現況的人，很開心可以連3年獲獎，是對守備上的肯定，往後希望可以連霸多年一點，最佳9人也是，球員整年穩定出賽、有貢獻和好表現不容易，希望兩個獎項都可以繼續連霸，「可以樹立一個障礙，讓自己去突破」。

年度獎項豐收，王威晨最有感觸的卻是安打王，王威晨解釋，今年過世的爸爸王光輝，在職棒首年拿下打擊王獎項，可以跟爸爸一樣拿下打擊方面獎項，算是跟爸爸致敬，「希望可以追平他甚至超越他，也希望爸爸可以為我感到榮耀和開心」。

王威晨的爸爸王光輝今年因病過世，王威晨表示，很感謝這段期間家人、球團、隊友和球迷的支持，爸爸的狀況其實年初就不太好，但爸爸不希望太多人知道，在生病期間還是每場比賽都有關注，「用他最大的力量傳訊息給我，一直沒有改變」。

王威晨表示，過去沒有遇過親近的人過世，第1次遇到就是最親近的爸爸，那段期間真的非常難熬，謝謝家人的體諒和支持，也謝謝可愛的隊友們一直鼓勵幫助。

「謝謝爸爸生了一個跟他一樣喜愛棒球的心給我」，在經歷爸爸過世時的難熬階段，能夠趕快回到球場上、回到喜愛的棒球上，不讓自己一直困在情緒中，也希望一切的好表現，可以讓爸爸以自己為榮。（編輯：陳仁華）1101220