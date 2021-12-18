王威晨睽違1年多回太巴塱 祭拜爸爸王光輝

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中華職棒中信兄弟王威晨（圖）18日回到花蓮縣光復鄉太巴塱部落祭拜爸爸王光輝，他表示，在祭拜時有跟爸爸說希望可以保佑所有人，王威晨也很高興有很多人來探望爸爸。（原棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 110年12月18日

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（中央社記者楊啟芳花蓮18日電）中職中信兄弟王威晨今天回到花蓮太巴塱部落祭拜爸爸王光輝，他表示，在祭拜時有跟爸爸說希望可以保佑所有人，王威晨也很高興有很多人來探望爸爸，「他很喜歡很多人來看他。」

第28屆原棒協關懷盃棒球賽今年在花蓮舉行，剛好花蓮是今年因病過世的職棒退役球星「輝老大」王光輝的故鄉，因此今年關懷盃特別安排「王光輝感恩系列活動」，在賽事期間於花蓮縣立德興棒球場入口設置「關懷盃光輝歲月展」。

王光輝的兒子王威晨、原棒協理事長林智勝、還有職棒球星高國慶、陽耀勳、陳偉漢等人，今天一起回到光復鄉太巴塱部落祭拜已故的王光輝，王威晨也回到阿公阿嬤家。

王威晨接受媒體聯訪時表示，「很感謝大家趁著這個機會來看爸爸，我相信他也會很開心，因為他很喜歡很多人來看他，以前就是這樣子。」王威晨也對林智勝等前輩相當感謝，「真的很感動，在告別式那時候就很多人來參與，這次他們又特別抽空來太巴塱看爸爸，很謝謝這些學長們。」

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王威晨在祭拜爸爸時指出，在心裡有跟爸爸說，希望他可以保佑所有人，「大家都可以平安健康順利，不管是在任何方面上都可以保佑我們。」王威晨回到阿公阿嬤家時，他的阿嬤也激動落淚，王威晨說：「我們見面就先抱了一下，有跟他們說不要這麼難過了。」

王威晨之前幾乎每年過年都會回到太巴塱老家，不過今年初因為爸爸生病沒有回花蓮，這次事隔1年多回來，他說：「回來很開心，但比較遺憾回來爸爸不在了。」（編輯:屈享平）1101218