王威晨老家擺滿家人獎盃 已快放不下仍盼超越

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中華職棒中信兄弟王威晨（2排右2）18日回到家鄉花蓮太巴塱部落，王威晨的阿公阿嬤家放滿了家人的獎盃、獎狀、獎牌還有剪報，都是長輩們打下的功績。王威晨笑說自己的已經快放不下，但仍希望超越他們。（原棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 110年12月18日

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（中央社記者楊啟芳花蓮18日電）中職中信兄弟王威晨今天回到家鄉花蓮太巴塱部落，王威晨的阿公阿嬤家擺滿了爸爸王光輝、叔叔王光熙、姑姑王曉玲的獎盃，王威晨笑說自己的已經快放不下，但仍希望超越他們。

太巴塱部落是王威晨的阿公阿嬤家，他今天回家探望阿公阿嬤後，再去墓地祭拜爸爸王光輝。王威晨的爸爸王光輝、叔叔王光熙、姑姑王曉玲都有打棒球，因此家中放滿了家人的獎盃、獎狀、獎牌還有剪報，都是長輩們打下的功績。

看到滿滿的獎盃和獎牌，王威晨說：「已經放不下了，因為包括爸爸、叔叔、姑姑得過的獎盃獎牌，都會拿回來這邊放，我的應該也有，小時候的都有拿回來放，但是還沒有像他們這麼多，希望可以追平他們、甚至超越他們。」

由於老家已經放不下王威晨在職棒得的獎項，王威晨笑說，可以考慮在太巴塱規劃一個文物館，集合太巴塱的職棒球員們所得的獎項。

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王威晨是現任中信兄弟隊長，這次來打關懷盃的小球員大部分最欣賞的偶像都是王威晨，人氣直逼爸爸「萬人迷」王光輝。王威晨也笑說，希望自己可以延續爸爸萬人迷稱號，也希望可以有更多機會去幫助偏鄉小朋友。

回想起自己打關懷盃的回憶，王威晨表示，自己只有在高三時有打過一次關懷盃，他還分享一個有趣的小故事，當時姑姑王曉玲第一年考上裁判，「那時候我比賽守游擊，姑姑站二壘，很近但不太好意思聊天，然後爸爸是在後面監場。」（編輯：張芷瑄）1101218