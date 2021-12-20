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邱丹首度拿下金手套外野手 獻給天上的阿嬤

2021/12/20 18:52（12/20 22:41 更新）
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中華職棒20日在台北舉行年度頒獎典禮，樂天桃猿隊邱丹（圖）職棒第3個球季有好表現，拿下金手套外野手獎肯定，為職棒生涯首度獲獎，邱丹表示，要把獎項獻給天上的阿嬤。中央社記者裴禛攝 110年12月20日
中華職棒20日在台北舉行年度頒獎典禮，樂天桃猿隊邱丹（圖）職棒第3個球季有好表現，拿下金手套外野手獎肯定，為職棒生涯首度獲獎，邱丹表示，要把獎項獻給天上的阿嬤。中央社記者裴禛攝 110年12月20日
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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職樂天桃猿隊邱丹職棒第3個球季有好表現，拿下金手套外野手獎肯定，為職棒生涯首度獲獎，邱丹把獎項獻給天上的阿嬤，「很感謝阿嬤，沒有她就沒有我」。

中職樂天桃猿隊邱丹在2018年選秀會第3輪被指名、展開職棒生涯，前2個球季沒有太多一軍出賽機會，今年整季一軍102場出賽，守備上186次守備機會、沒有失誤，拿下職棒生涯首個個人獎項。

邱丹今天出席中職年度頒獎典禮表示，打球生涯首度獲獎是就讀普門中學時期，參加高中木棒聯賽拿下最佳9人中外野手獎，此次拿下金手套為第2次拿下個人獎，他表示進到職棒3年的成績來看算是不及格，但單看今年表現還可以。

邱丹表示，對於個人獎項沒有太多的想法，對於團體獎項（總冠軍）比較有企圖心，棒球是團體運動，個人獎不能代表團體。

談起今年球季的進步，邱丹表示，春訓量蠻多的，多練多接、收到不錯的效果，也感謝教練團的幫忙、並且給予機會，但還有很多可以進步的空間。

邱丹透露，小時後搬到高雄，是阿嬤一手帶大的，阿嬤在自己國中的時候就過世了，球季結束了也會找時間回去拜阿嬤，親自跟阿嬤說這個好消息，也要把這個獎項獻給她。（編輯：方沛清）1101220

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