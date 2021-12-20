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林靖凱滿分獲最佳9人二壘手 有證明自己的感覺

2021/12/20 18:03（12/20 19:14 更新）
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中華職棒年度頒獎典禮20日在台北舉行，統一獅隊林靖凱（圖）以滿分成績拿下最佳9人二壘手獎，包辦金手套和最佳9人獎項。中央社記者裴禛攝 110年12月20日
中華職棒年度頒獎典禮20日在台北舉行，統一獅隊林靖凱（圖）以滿分成績拿下最佳9人二壘手獎，包辦金手套和最佳9人獎項。中央社記者裴禛攝 110年12月20日
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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中華職棒今天舉行年度頒獎典禮，統一獅隊林靖凱以滿分成績拿下最佳9人二壘手獎，也連霸金手套，林靖凱坦言去年打擊不被看好，今年打出成績，有證明自己的感覺。

中華職棒年度頒獎典禮今天登場，統一獅隊林靖凱今年球季除了守備好表現外，打擊成績也有進步，整季116場出賽敲出135支安打、3發全壘打，打擊率3成03，為「獅隊打擊王」，安打數超越聯盟去年打擊王、隊友陳傑憲。

林靖凱受度獲得最佳9人二壘手獎就是滿分得獎，他笑說去年真的太差勁了，看到是滿分得獎有點驚訝；林靖凱表示，去年上半季打擊狀況不好，下半季開始一直尋找不足的地方，從下半季、春訓不斷想辦法加強，才有今年的好成績。

林靖凱表示，每年的狀況不一樣，提早知道缺點，也可以從中學習，從去年到今年，每一場比賽都在學習，也不是每天都可以有好表現，不去預設結果，每天知道要做什麼就好。

今年打擊進步，成為「獅隊安打王」，林靖凱表示蠻開心的，也算是小小的成就，隊友陳傑憲會鼓勵他，但林靖凱謙虛表示，如果陳傑憲沒有受到傷勢影響，安打數應該可以超越自己。

林靖凱除了包辦金手套和最佳9人二壘手獎外，也有入圍年度最佳進步獎，林靖凱笑說聽到入圍有嚇一跳，但更看好隊友投手吳承諭，「他去年沒有一軍出賽，今年是球隊很倚重的中繼投手，我是小小的進步、他的進步比較大。」（編輯：方沛清）1101220

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