詹子賢走在時尚另一端 拿金手套不想被說只會打

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中華職棒年度頒獎典禮20日在台北舉行，中信兄弟隊野手詹子賢（圖）連2年拿下金手套外野手獎，詹子賢穿花襯衫出席頒獎典禮笑說自己走在時尚另一端，談起金手套獎項，他直言意義非常大，不想讓人家覺得只會打擊、守備不行，想要攻守都讓人有安定感。中央社記者裴禛攝 110年12月20日

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職中信兄弟隊野手詹子賢連2年拿下金手套外野手獎，詹子賢今天穿花襯衫出席頒獎典禮笑說自己走在時尚另一端，他直言拿下金手套意義非常大，不想讓人家覺得只會打擊。

中信兄弟隊野手詹子賢今年球季因為手肘骨刺影響，表現時好時壞，也影響出賽，甚至一度覺得自己是球隊的負擔，總冠軍賽打出好表現，兄弟隊順利拿下總冠軍，詹子賢也拿下系列賽最有價值球員（MVP），並拿下年度獎項金手套外野手獎。

詹子賢今天出席中華職棒年度頒獎典禮，談起金手套獎項，詹子賢直言意義非常大，不想讓人家覺得只會打擊、守備不行，想要攻守都讓人有安定感。

今年因為傷勢所苦，詹子賢表示接球沒有太大的影響，但是丟球會比較吃力，球季中只能靠著打針讓手不要這麼疼痛。他表示，之前有過撲接球時壓到關節唇，所以不敢嘗試去撲接，之後也會想要慢慢嘗試，做一些對球隊幫助更大的美技。

談起今年守備上印象比較深刻的部分，詹子賢說，球從燈光中跑出來那種球，比美技還要難接，每個外野手都會遇到類似的狀況，這是平常沒辦法訓練出來的。

詹子賢季後動刀清除手肘骨刺，他表示預計22日拆線，等拆線過後會做一些復健和肌力訓練。今天詹子賢穿著花襯衫出席頒獎典禮，他笑說之前沒有穿過，想說頒獎典禮可以穿一下花襯衫，「我本來就是走在時尚另外一端的人。」（編輯：張雅淨）1101220