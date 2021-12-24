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悍將接觸前日職洋砲巴蒂斯塔 球團：談約快完成

2021/12/24 21:50
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（中央社記者楊啟芳台北24日電）中華職棒富邦悍將隊傳出要延攬29歲的前日職廣島隊洋砲巴蒂斯塔，他曾單季在日職轟出26發全壘打。對此悍將球團證實，確實有跟巴蒂斯塔進行洽談，且談約幾乎已經完成。

悍將新任總教練丘昌榮今天出席教練團公布記者會時表示，新球季希望找5名洋將，包括4名投手、1名野手，洋砲會找邊線外野手，比較著重打擊部分。

之後傳出這名洋砲人選為曾效力過廣島鯉魚隊的巴蒂斯塔（Xavier Batista），今年29歲，主要守備位置為外野，右投右打。

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對此，悍將球團回應證實這項消息，悍將球團表示，「我們的確正在跟這位外籍球員進行接洽，談約幾近完成。待相關程序文件申請完成會再正式公布。」

巴蒂斯塔在2017年至2019年間效力廣島隊，總計3年共出賽263場，敲出198支安打，包括62發全壘打，送回145分打點，單季最多敲出26支全壘打，通算打擊率2成57，不過曾因禁藥問題被禁賽。離開日職後，巴蒂斯塔曾在多明尼加聯盟、墨西哥聯盟打過球。（編輯：戴光育）1101224

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