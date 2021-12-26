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紀錄片「我們的球場」首映 吳思瑤回憶與女棒結緣

2021/12/26 16:18
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）女棒20紀錄片「我們的球場」今天舉行首映會，女子棒球協會榮譽理事長吳思瑤回憶，女子想踏上天母棒球場打球曾經是件難事，但男人可以做的女人也可以做，期盼真正運動性別平等。

由社團法人台灣女子棒球運動推廣協會出品的女棒20紀錄片「我們的球場」今天在台北光點華山舉行首映會，協會榮譽理事長吳思瑤致詞提到，台灣從2001年首支高雄木棉花女子棒球隊成立至今剛好20年，自己則是在2005年任國會立委助理時與女棒結緣。

吳思瑤表示，現在看起來理所當然的事，但15年前女子球員要踏上正式的棒球場打球，費盡了千辛萬苦，2005年與當時的立委蕭美琴一同努力，商借到一天的時間，讓女子棒球員可以到天母棒球場打正式的比賽。

吳思瑤提到，很多人分享，現在回憶起來，仍然沒辦法忘記15年前踏上天母棒球場的感動，也因為這份感動，一路支持著他們推廣女子棒球。

許多人認為女子僅能打壘球，吳思瑤直言，「不同意」，男人可以打棒球、女人也可以打棒球，「我們的球場」這部紀錄片，就是記錄著女性對於棒球的熱情。

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當奧運都已經開始追求性別平等的同時，女子棒球的推廣要更加努力，吳思瑤說：「當世界上打棒球的女人和男人一樣多時，當女子棒球也可以站在國際舞台一同競技的時候，那才是真正的運動性別平等。」

教育部次長林騰蛟今天也有出席首映會，提到希望過去20年女子棒球發展的困境就留在紀錄片中，未來不要再重演，也承諾男子棒球該給的支持同樣也會給女子棒球，希望開創女子棒球嶄新的時代。（編輯：張雅淨）1101226

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