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參賽全國健身先生比基尼小姐 楊士緯林宇箴奪佳績

2021/12/27 11:01
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（中央社記者李先鳳台東縣27日電）台東選手參加第2屆全國健身先生＆比基尼小姐錦標賽榮獲佳績，楊士緯獲3金1銅傲視群雄，女子選手林宇箴獲2面銀牌，優異表現為明年登場的全民運動會打一劑強心針。

中華民國健美健身協會主辦的第2屆全國健身先生＆比基尼小姐錦標賽25、26日在台北體育館舉行。楊士緯榮獲男子新秀古典形體組、男子古典健美組、男子古典形體組3項冠軍、男子新秀形體組第3名；林宇箴榮獲女子健康小姐組、女子比基尼組亞軍。

台東縣體育會健美委員會總幹事侯平勝接受媒體訪問表示，此次全國健美錦標賽，台東縣選手共有2名選手參賽，由於今年5月爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，不管在國內外在健身運動場館方面有諸多的限制，更有一段長達3個月時期全國各地的健身中心禁止營運，這對於每天都要進行重量訓練的健美選手而言，無疑是一大打擊。

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選手沒有地方可以進行重量訓練，於是想辦法各自在家或在戶外進行克難式的徒手訓練及飲食控制；侯平勝更是無償提供家裡專業健身房，在疫情三級期間，分別安排時間，限制只能一人分時段訓練，如同及時雨般讓選手能有好的場地訓練，以展現佳績。

台東縣體育會健美委員會主任委員陳俊宏指出，將於明年4至5月舉辦111年全民運台東縣健美代表隊的選拔賽，楊士緯、林宇箴此次獲得佳績，無異為大家打了一劑強心針；屆時也歡迎在外地打拚的本縣籍健美選手能夠回來參加選拔活動，共同為台東縣在全民運動會中爭取佳績。（編輯：謝雅竹）1101227

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