宋家豪高中瓶頸是不懂台語 旅日扛終結者學經驗

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（中央社記者謝靜雯新北27日電）旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天出席活動，透露高中生涯遇到的瓶頸是聽不懂台語，連教練罵都聽不懂，談起今年球季，宋家豪直言扛終結者不好丟，但透過每場比賽學經驗。

日職樂天金鷲隊投手宋家豪季後返台，今天出席國泰「我的棒球故事樹」活動，在希望卡寫上「我希望更好！」與鶯歌工商青棒隊球員分享棒球生涯心路歷程，提到升上高中就讀台南南英商工，當時聽不懂台語，算是瓶頸。

宋家豪表示，當時教練說什麼，甚至被教練罵都聽不太懂，隊友、現役中職統一獅隊野手吳桀睿當「翻譯」，會把他拉到一旁解釋給他聽，一直到高三才慢慢習慣說台語。

宋家豪指出，學台語對日後學日文多少有幫助，試著講出來，不要抗拒新的語言，至於日文程度，宋家豪表示，旅日3年後日常生活的對話就沒有太大的問題。

宋家豪今年球季投出好表現，整季出賽63場後援、為旅日生涯最多，也打破「大郭」郭源治1988年締造的台灣旅日投手單季最多出賽紀錄，戰績3勝3敗、24次中繼成功、7次救援成功，防禦率2.23。

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本季宋家豪也有代班終結者，他直言把關最後一局，比分接近的時候上場，壓力真的蠻大的，拿下第1次救援成功時，亢奮的情緒維持很久，甚至影響睡眠，有想辦法找平衡點，把身體狀況調整到最好、面對每一天的比賽。

今年球季也有遇過失敗，宋家豪回憶，印象中有連2場救援失敗，終結者碰上失敗、下一場要馬上站起來，這也有難度，最後克服了挑戰，是很棒的經驗，從每場比賽中學到東西。（編輯：陳仁華）1101227